Wall Street opent in het rood

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager geopend. Daarmee komt een einde aan twee handelsdagen met herstel. Beleggers verwerken onder meer cijfers van frisdrank- en snackproducent PepsiCo. De agenda is verder nagenoeg leeg.

De Dow-Jonesindex zakte kort na aanvang 0,4 procent tot 24.511 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,4 procent tot 2646 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,3 procent tot 6959 punten.

PepsiCo profiteerde afgelopen kwartaal van sterkere verkopen bij de snackdivisie. Daarmee kon de teruglopende frisdrankverkoop in Noord-Amerika worden gecompenseerd. PepsiCo klom 0,5 procent.

Verder kwam ook Under Armour met cijfers. De maker van sportkleding wist qua omzet ruimschoots aan de verwachtingen te voldoen. Wel sloot het bedrijf het slotkwartaal af met een verlies. Het aandeel steeg meer dan 13 procent.

Medicijnendistributeur AmerisourceBergen maakte een koerssprong van ruim 12 procent. Volgens The Wall Street Journal zou drogisterijbedrijf Walgreens Boots Alliance het concern benaderd hebben voor een overname. De marktwaarde van AmerisourceBergen wordt geraamd op krap 20 miljard dollar.

Webwinkel Amazon (plus 0,5 procent) stond ook in de schijnwerpers. Het bedrijf zou volgens mediaberichten honderden werknemers willen ontslaan. Het gaat om medewerkers op het hoofdkantoor in Seattle. Eerder maakte Amazon bekend in de Verenigde Staten juist duizenden banen te creƫren.