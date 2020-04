Wall Street opent in het groen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. Het sentiment op Wall Street is positief doordat in steeds meer landen coronamaatregelen worden versoepeld. Beleggers verwerkten verder kwartaalberichten van grote bedrijven als 3M, Caterpillar en PepsiCo. Ook houden ze de olieprijzen in de gaten houden.

De Dow-Jonesindex stond enkele minuten na opening 1,3 procent hoger op 24.448 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 1,2 procent hoger gezet op 2913 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 8795 punten.

Industrieel concern 3M (plus 5,3 procent) kondigde aan in de kosten te snijden vanwege de coronacrisis. De opbrengsten vielen wel hoger uit. Door de pandemie is er een sterke vraag naar sommige producten van 3M, waaronder mondkapjes en andere producten voor persoonlijke veiligheid.

Ook Caterpillar (min 0,8) wordt geraakt door de crisis. De maker van onder meer graafmachines, bulldozers, asfaltfrezen en ander groot materieel kampte met fors minder winst op een flink lagere omzet. Daarbij waarschuwde de onderneming dat het tweede kwartaal nog minder zal zijn. Harley-Davidson zag de vraag naar motoren op zijn beurt instorten als gevolg van de coronapandemie, maar hervat ook de productie weer. Het aandeel steeg ruim 15 procent

Snack- en frisdrankproducent PepsiCo (plus 1,6 procent) verwacht dit jaar aandeelhouders te kunnen belonen ondanks de onzekerheden die gepaard gaan met de coronacrisis. De onderneming bekend van onder meer Lays-chips, Cheetos en Quaker Oats beleefde naar eigen zeggen een sterk eerste kwartaal waarbij de omzet flink werd opgevoerd. Pakketbezorger UPS (min 4,4 procent) liet ook omzetgroei zien. Met name op het gebied van gezondheidszorg had de onderneming door het nieuwe coronavirus meer werk te doen. De pandemie zadelde UPS wel op met hogere kosten.