Wall Street opent in het groen

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten begonnen aan de laatste handelsdag van de week. Beleggers schudden de vrees over het coronavirus van zich af nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had verklaard dat het nog te vroeg was om een internationale noodsituatie uit te roepen. Daarnaast krijgt het sentiment op Wall Street enige steun van beter dan verwachte resultaten van chipmaker Intel.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,4 procent hoger op 29.267 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 3330 punten en technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,4 procent tot 9433 punten.

Nieuwe maatregelen van de Chinese regering naar aanleiding van het coronavirus zorgen voor de terugkeer van kalmte op de beursvloeren. Reisbureaus in het land mogen van de overheid per direct geen binnen- of buitenlandse reispakketten meer verkopen. Veel Chinezen die op het laatste moment een reis wilden boeken voor de Chinese nieuwjaarsvakantie, kunnen dat dus niet meer doen.

Luchtvaartmaatschappijen als Southwest Airlines, Delta Air Lines, United Airlines en American Airlines kwamen in beweging door het Chinese reisverbod met minnen tot 1,4 procent. Chinezen vormen voor de Verenigde Staten de grootste groep buitenlandse toeristen.

Intel sprong meer dan 7 procent omhoog na sterke kwartaalcijfers. Het concern profiteerde van een toenemende vraag naar chips voor datacenters. Branchegenoten als Nvidia, Micron Technology, Qualcomm, Broadcom en Advanced Micro Devices (AMD) liftten mee met plussen tot 2,2 procent.

Creditcardverstrekker American Express verhoogde de omzet maar zag zijn nettowinst dalen door hogere kosten. Het aandeel won 5 procent. Kredietverstrekker Discover Financial Services kelderde meer dan 10 procent na tegenvallende cijfers en verlagingen van het beleggingsadvies door zakenbanken.