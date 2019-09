Wall Street opent in het groen

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst geopend. Beleggers op Wall Street houden de blik gericht op de ontwikkelingen aan het handelsfront en de situatie in Washington rond de afzettingsprocedure van president Donald Trump.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent hoger op 26.967 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 2983 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,1 procent tot 8035 punten.

De Amerikanen en Chinezen maakten eerder deze week bekend positief gestemd te zijn over de aankomende handelsgesprekken. Afgevaardigden van de economische grootmachten spreken elkaar naar verwachting weer op 10 oktober. Een Chinese delegatie vliegt dan naar Washington.

De oliemarkt stond weer in de schijnwerpers. Saudi-Arabië zou een staakt-het-vuren in vier regio’s in Jemen hebben afgesproken. Daarmee lijkt er wat meer rust in het Midden-Oosten te komen. De Houthi-rebellen uit Jemen, waartegen de Saudi’s in het zuidelijke buurland vechten, eisten eerder de droneaanvallen op Saudische olievelden op.

Ook de chipsector staat in de belangstelling. De producent van geheugenchips Micron Technology meldde bijna een halvering van zijn kwartaalomzet. Ook de winst viel lager uit. Het bedrijf wees daarnaast op tekenen van herstel in de chipsector, maar waarschuwde dat het nog te vroeg is om optimistisch te worden. Micron leverde 6,8 procent in. Branchegenoten als Intel en Advanced Micro Devices (AMD) gingen tot 0,7 procent omlaag.

Verfconcern PPG Industries schikte met beurswaakhond SEC in een zaak rond misstanden in de boekhouding. Het bedrijf hoeft geen boete te betalen. PPG won 0,9 procent.

Aan het overnamefront was er nieuws over luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines die een belang van 20 procent in het Chileense Latam Airlines nam. Delta kreeg er 0,5 procent bij.