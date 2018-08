Wall Street opent in het groen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. Beleggers op Wall Street verwerkten weer de nodige kwartaalresultaten van bedrijven. De zorgen over de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China lijken wat weg te ebben.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,4 procent in de plus op 25.615 punten. De brede S&P 500 klom 0,3 procent tot 2859 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,5 procent vooruit tot 7895 punten.

Office Depot kwam met beter dan verwachte resultaten en sprong 8 procent omhoog. Het bedrijf wist zijn omzet in het tweede kwartaal voornamelijk op te voeren met dienstverlening, waar het eerder vooral puur geld verdiende met de leveringen van kantoorartikelen. De verkoopcijfers van zijn winkels lopen al een poos terug.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer makelaarssite Zillow, hoteluitbater Marriott International en zuivelbedrijf Dean Foods. Na de slotbel volgen onder meer entertainmentconcern Walt Disney en Snap, het bedrijf achter de foto- en video-app Snapchat.

Zorgverzekeraar Cigna heeft te maken met verzet van de activistische belegger Carl Icahn. De investeerder, die onlangs een aanzienlijk belang in het bedrijf kocht, ziet niets in de geplande overname van zorgdienstverlener Express Scripts ter waarde tientallen miljarden dollars en roept andere aandeelhouders op tegen de deal te stemmen. Cigna steeg licht, net als Express Scripts.