Wall Street opent in het groen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht hoger geopend, al stonden technologiebedrijven opnieuw onder druk. Een dag eerder waren nog stevige minnen te zien op Wall Street door zware koersverliezen onder techfondsen. Beleggers verwerken verder cijfers over de Amerikaanse economie en wat bedrijfsresultaten.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,4 procent hoger op 23.948 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2615 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 0,4 procent tot 6979 punten.

Intel, Netflix en Amazon verloren tot 4,5 procent. Facebook liet bij opening een plusje van 0,1 procent noteren. Inmiddels hebben drie gebruikers van Facebook een rechtszaak aangespannen tegen het bedrijf over schending van privacy. Facebook kondigde verder aan zijn privacy-instellingen beter zichtbaar te maken.

Tesla verloor bij opening 4 procent. Vorige week was er een dodelijk ongeluk met een Tesla in Californië. Volgens de maker van elektrische auto’s is nog onduidelijk of het systeem voor deels autonoom rijden aanstond en wat de oorzaak is. De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken de crash. Daarnaast kreeg Tesla een verlaging van de kredietwaardigheid door Moody’s aan de broek door zorgen over de productie en liquiditeit.

Op macro-economisch gebied werd een nieuwe raming gepubliceerd over de groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal. De groei bedroeg 2,9 procent op jaarbasis. Bij een eerdere schatting was dat nog 2,5 procent. Tevens zijn er cijfers over de groothandelsvoorraden en de voorlopige woningverkoop in de VS.