Wall Street opent in de plus

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger van start gegaan, na de verliezen van een dag eerder. Beleggers op Wall Street buigen zich over cijfers van onder meer Pfizer en Procter & Gamble (P&G) en een reeks macro-economische gegevens.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,5 procent hoger op 25.426 punten. De breder samengestelde S&P 500 ging ook 0,5 procent vooruit, naar 2817 punten, en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,7 procent bij op 7683 punten.

Pfizer ging in de eerste handelsminuten 0,5 procent omlaag. De farmaceut verhoogde zijn winstverwachting voor heel 2018, maar stelde juist de omzetprognose voor dit jaar neerwaarts bij. Beleggers waren ook niet zo enthousiast over P&G, dat 0,1 procent lager opende. De producent van verzorgings- en wasartikelen boekte in het afgelopen kwartaal minder winst op een hogere omzet.

Andere bedrijven die inzage gaven in de cijfers vielen duidelijk wel in de smaak, bijvoorbeeld kabel- en telecomconcern Charter Communications (plus 6 procent), modemerk Ralph Lauren (plus 6 procent), en fabrikant van landbouwproducten en voedingsingrediënten Archer Daniels Midland (plus 3 procent). Nabeurs komt Apple nog met resultaten.