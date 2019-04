Wall Street opent in de min

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht lager geopend. Dat is een kentering na de plussen van de afgelopen handelsdagen. De aandacht van beleggers op Wall Street blijft vooral uitgaan naar de Amerikaans-Chinese handelsbesprekingen en de brexit.

De toonaangevende Dow-Jonesindex leverde in de eerste handelsminuten 0,3 procent in tot 26.170 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent omlaag tot 2864 punten en techbeurs Nasdaq daalde ook 0,1 procent. Die stond op 7822 punten.

De Chinese vicepremier Liu He reist deze week naar Washington voor verder handelsoverleg. Hij zou woensdag aan moeten komen in de Amerikaanse hoofdstad. Naar verluidt zijn de onderhandelingen in een beslissende fase beland en wordt vooruitgang geboekt.

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) verlaagde de verwachtingen voor de groei van de wereldhandel. Daarbij wees de WTO op de handelsspanningen en tarieven, met name de Chinees-Amerikaanse handelsvete.

Vliegtuigfabrikant Boeing werd 0,7 procent lager gezet na het nieuws dat meer tijd nodig is om de software te vernieuwen voor de 737 MAX-toestellen die noodgedwongen aan de grond staan.

Qua bedrijfsresultaten staat drogisterijketen Walgreens Boots Alliance in de schijnwerpers. Walgreens kwam met een winstwaarschuwing voor het gehele boekjaar en duikelde 13 procent omlaag.