Wall Street opent in de min

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht lager aan de handel begonnen. Beleggers blijven de wereldwijde handelsontwikkelingen volgen nu de nieuwste Amerikaanse en Chinese importheffingen in werking zijn getreden.

De Dow stond in de openingsminuten 0,3 procent lager op 26.657 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 2918 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,9 procent omlaag tot 7916 punten.

De Amerikaanse heffingen gelden voor 200 miljard dollar aan Chinese producten, terwijl China tarieven heeft ingevoerd op 60 miljard dollar aan Amerikaanse goederen. De afgelopen tijd verdwenen de handelszorgen op de beurs juist enigszins naar de achtergrond. Peking heeft aangekondigd geen gesprekken te zullen voeren met Washington zolang de Amerikanen met nieuwe heffingen dreigen.

De hernieuwde handelszorgen kunnen druk uitoefenen op bedrijven die gevoelig zijn voor de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. Zo zakten vliegtuigfabrikant Boeing en machinebouwer Caterpillar tot 0,8 procent, en de Chinese bedrijven in New York genoteerde bedrijven Alibaba en JD.com respectievelijk 2,6 en 5,7 procent.

Bij de overige bedrijven leverde Comcast 5 procent in. Het kabelconcern won afgelopen weekeinde op een speciale veiling de biedingsstrijd rond de Britse zender Sky van 21st Century Fox (plus 0,4 procent).