Wall Street opent in de min

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met minnen geopend. Beleggers keerden terug van een lang weekend. Maandag bleef Wall Street vanwege Labor Day gesloten. Problemen in opkomende markten als Argentinië en Turkije zorgden voor voorzichtigheid op de beursvloer.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent lager op 25.865 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 2892 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,5 procent tot 8070 punten.

Sportmerk Nike (min 1,8 procent) stond in de belangstelling. Nike heeft American Footballspeler Colin Kaepernick gestrikt voor een nieuwe reclamecampagne. De voormalige quarterback van de San Francisco 49ers was in 2016 de eerste speler die knielde en zijn vuist omhoog stak tijdens het Amerikaanse volkslied. Dat protest tegen buitensporig politiegeweld tegen zwarte Amerikanen kreeg veel navolging, tot groot ongenoegen van president Donald Trump. Ook veel Amerikanen kunnen de keuze van Nike niet waarderen.

Overnamenieuws zorgde voor enige reuring. Het in New York genoteerde chipbedrijf NXP (plus 0,4 procent) maakte bekend technologiebedrijf Omniphy over te nemen. Het is voor het eerst dat het Eindhovense bedrijf zich op de overnamemarkt stort sinds het afketsen van de deal met branchegenoot Qualcomm. Financiële details werden niet verstrekt.

Oliedienstverlener Transocean (min 3 procent) maakte bekend zijn branchegenoot Ocean Rig in te lijven. Met de overname is een bedrag gemoeid van 2,7 miljard dollar inclusief schuld en zal worden voldaan in contanten en aandelen.