Wall Street opent in de min

De beurzen in New York stonden dinsdag, de eerste handelsdag na een lang kerstweekeinde, licht in de min. Marktpartijen verwachten een rustige sessie, omdat veel partijen de boeken al hebben gesloten.

Kort na de openingsbel stond de Dow-Jonesindex 0,1 procent lager op 24738 punten. De bredere S&P 500-index zakte eveneens 0,1 procent tot 2680 punten. Schermenbeurs Nasdaq toonde een daling van 0,4 procent tot 6932 punten.

Apple wist de aandacht op zich gericht. Uit rapporten blijkt dat, na een aanvankelijk goede start, de verkoop van de nieuwe iPhone X enigszins tegenvalt. Het aandeel Apple zakte 2,5 procent.