Wall Street opent iets lager

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht lager geopend, nadat vrijdag nieuwe recordniveaus waren behaald. Beleggers op Wall Street verwerken wat macro-economische cijfers. Verder is er weinig belangrijk nieuws om de handel richting te geven.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent lager op 21.191 punten. De brede S&P 500 zakte eveneens 0,1 procent tot 2436 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor ook 0,1 procent tot 6299 punten.

Voorbeurs werden gegevens gemeld over de Amerikaanse arbeidsproductiviteit. Die bleek volgens een nieuwe raming in het eerste kwartaal stabiel te zijn gebleven. Daarnaast komt er nog informatie over de dienstensector in de VS en de fabrieksorders.

Apple kan op aandacht rekenen. Maandag begint de jaarlijkse conferentie van het technologiebedrijf in het Californische San Jose. Mogelijk komt Apple met een aantal nieuwe producten naar buiten, zoals waarschijnlijk een nieuwe slimme speaker en software-updates voor onder meer de iPhone. Overigens opende Apple 0,7 procent in het rood, na een adviesverlaging door Pacific Crest. Ook gaan er gaan geruchten over een vertraging voor de nog niet aangekondigde iPhone 8.