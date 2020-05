Wall Street opent hoger na banenrapport

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten de laatste sessie van de week begonnen. Beleggers op Wall Street verwerken het nieuws dat de werkloosheid in de Verenigde Staten in april door de coronacrisis is gestegen naar het hoogste niveau in meer dan tachtig jaar. Verder zorgde de toenadering tussen China en de VS om de eerste fase van de handelsdeal tussen de twee landen te verwezenlijken voor enig optimisme.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 1,3 procent hoger op 24.177 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent tot 2910 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 9036 punten.

Uit het officiële banenrapport dat voor de openingsbel werd gepubliceerd bleek dat de werkloosheid in de VS omhoog is geschoten naar 14,7 procent, het hoogste niveau sinds de Grote Depressie in de jaren dertig. Vorige maand gingen 20,5 miljoen arbeidsplaatsen verloren in de grootste economie van de wereld. Door de crisis zijn veel bedrijven gesloten en wordt personeel massaal op straat gezet. In de afgelopen weken hebben al meer dan 30 miljoen Amerikanen een uitkering aangevraagd.

Bij de bedrijven was er bovengemiddelde aandacht voor Uber Technologies, het bedrijf achter de taxi-app. Uber heeft in het afgelopen kwartaal voor het eerst in zijn bestaan minder ritten uitgevoerd, maar profiteerde wel van een stijging in het aantal bezorgde maaltijden via bezorgtak Uber Eats. Topman Dara Khosrowshahi ziet naast de snelle toename van voedselbezorging inmiddels alweer lichtpuntjes bij de taxidienst. Het aandeel Uber won 7,4 procent.

Booking Holding verloor 1,8 procent. Het bedrijf achter onder meer de Nederlandse boekingssite Booking.com lijdt flink onder de maatregelen die verschillende landen hebben genomen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Het aantal geboekte hotelovernachtingen via de platforms nam met 43 procent af. De omzet viel met bijna de helft terug en onder de streep resteerde een verlies van bijna 700 miljoen dollar.