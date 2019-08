Wall Street opent hoger door handelshoop

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst aan de handel begonnen. Beleggers trokken zich op aan berichten over een hervatting van de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten. Ook werd een reeks macro-economische cijfers en bedrijfsresultaten verwerkt.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 1,2 procent hoger op 26.336 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 1,2 procent tot 2923 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 1,5 procent aan tot 7973 punten.

Volgens het Chinese ministerie van Handel kunnen er in september in Washington weer ontmoetingen plaatsvinden tussen de onderhandelaars van China en de VS om te praten over een oplossing voor de slepende handelsvete. Peking herhaalde de kwestie op rustige wijze te willen oplossen.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsspanningen profiteerden van het optimisme over een mogelijke oplossing. Zo wonnen Apple en vliegtuigbouwer Boeing tot 1,8 procent. In de chipsector stegen Intel, Qualcomm, Advanced Micro Devices (AMD) en Nvidia tot 2,8 procent.

Voorbeurs kwam een nieuwe raming naar buiten over de groei van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal. De groei van ’s werelds grootste economie werd herzien tot 2 procent op jaarbasis, van een eerder gemelde 2,1 procent. Het cijfer komt overeen met de consensus van economen. In het eerste kwartaal groeide de Amerikaanse economie met 3,1 procent.