Wall Street opent hoger door handelshoop

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst geopend. Berichten dat de Verenigde Staten zouden overwegen de importheffingen op Chinese producten te verlagen, zorgden voor een positief sentiment op Wall Street, dankzij hoop op verbetering in de slechte Amerikaans-Chinese handelsrelaties.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,7 procent hoger op 24.533 punten. De brede S&P 500 klom 0,7 procent tot 2653 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won ook 0,7 procent, tot 7131 punten.

Verder viel qua bedrijfsnieuws Tesla op. De maker van elektrische auto’s schrapt 7 procent van de vaste banen, nadat het personeelsbestand tijdens de productiegroei van de Model 3 flink was gegroeid. Er werken zo’n 45.000 werknemers bij Tesla. Ook stelt topman Elon Musk dat de productie van dat instapmodel versimpeld moet worden. Hij verwacht een kleine winst in het vierde kwartaal. Het aandeel verloor 6,4 procent.

Eli Lilly ging 3,3 procent onderuit. De farmaceut neemt een voorziening vanwege tegenvallende resultaten van een geneesmiddel tegen kanker. Daardoor komt de winst dit jaar onder druk te staan.

Verder waren er diverse bedrijven die de boeken openden. Creditcardverstrekker American Express voerde de omzet en winst stevig op, maar verloor desondanks 2,7 procent. Bij onlinevideodienst Netflix (min 2,1 procent) liep de winst juist terug. Wel werd een recordaantal nieuwe klanten binnengehaald in het afgelopen kwartaal. Toch is er vrees in de markt dat de rek een beetje uit de groei van Netflix is.