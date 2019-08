Wall Street opent hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. Beleggers op Wall Street keken vooral uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. Bij de bedrijfscijfers gaat de aandacht uit naar kwartaalresultaten van onder meer levensmiddelenconcern Hormel Foods, sportartikelenverkoper Dick’s Sporting Goods en warenhuisketen Nordstrom.

De Dow-Jonesindex ging in de eerste handelsminuten 0,6 procent omhoog naar 26.359 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,4 procent bij tot 2937 punten. Techbeurs Nasdaq noteerde een plus van 0,3 procent op 8042 punten.

Warenhuisketen Nordstrom deed het beter dan analisten hadden verwacht en kreeg er 11,5 procent bij. Ook branchegenoten als Macy’s en JC Penney liftten mee op het positieve sentiment en werden tot 1,8 procent hoger gezet.

Voedselproducent Hormel Foods (plus 2,9 procent) zag de omzet en winst dalen in het kwartaal. Het bedrijf had onder meer last van de gestegen avocadoprijzen. Ook verkocht Skippy-pindakaas minder goed.

Sportwinkelketen Dick’s Sporting Goods zette hogere vergelijkbare winkelverkopen in de boeken. Dat was voor het eerst in twee jaar. Het aandeel steeg 5 procent.