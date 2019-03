Wall Street opent hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten aan de eerste sessie van de nieuwe maand begonnen. Het sentiment werd vooruitgeholpen door bemoedigende berichten over de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Een akkoord tussen de twee economische grootmachten zou volgens ingewijden half maart al ondertekend kunnen worden. Verder verwerkten beleggers beter dan verwachte cijfers over de consumentenuitgaven.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,8 procent hoger op 26.122 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 2804 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 7583 punten.

Kledingbedrijf Gap maakte een koerssprong van 18 procent. Het bedrijf maakte bekend zich in tweeën te splitsen. Ook sluit Gap meer dan 200 filialen van het eigen modemerk. Ook Foot Locker (plus 10 procent) is in trek. De sportartikelenverkoper kwam naar buiten met sterke cijfers over het vierde kwartaal.

Verder staan casino-uitbater Caesars Entertainment (plus 1,6 procent) en internethandelaar eBay (plus 4,9 procent) in de belangstelling nadat activistische aandeelhouders zich roerden bij de ondernemingen.