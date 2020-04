Wall Street opent fors lager

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met stevige minnen aan de nieuwe handelsdag begonnen. De uitbraak van het coronavirus blijft de markten domineren. Beleggers verwerkten ook het een banenrapport van loonstrookverwerker ADP waaruit bleek dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven door de coronacrisis is gekrompen, al was die krimp wel veel minder sterk dan verwacht. Het rapport van ADP loopt vooruit op het banencijfer van de Amerikaanse overheid op vrijdag.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 3,7 procent lager op 21.111 punten. De brede S&P 500 verloor 3,6 procent tot 2490 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 2,9 procent tot 7477 punten.

President Donald Trump heeft Amerikanen vanwege de corona-uitbraak opgeroepen om nog zeker dertig dagen sociaal afstand te houden. De komende twee weken worden volgens Trump erg zwaar en het dodental zal flink oplopen. In de Verenigde Staten is het grootste aantal besmettingen met het virus wereldwijd geconstateerd.

Supermarktbedrijf Kroger won 0,7 procent. Het bedrijf verhoogde zijn verwachtingen voor het eerste kwartaal door stijgende verkopen. Uit angst voor het coronavirus zijn ook Amerikanen de voorbije periode aan het hamsteren geslagen.

Kopieermachinefabrikant Xerox verloor 4,1 procent. Het bedrijf zou zijn overnamejacht op computer- en printermaker HP Inc zou staken. Volgens The Wall Street Journal ondermijnt de coronacrisis de financiële situatie van Xerox dusdanig dat de stekker getrokken moet worden uit de megadeal. Overnameprooi HP Inc verloor 5,4 procent.