Wall Street opent fors hoger in afwachting van noodpakket

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met flinke plussen geopend. Er zijn hooggespannen verwachtingen dat het historische noodpakket van de Amerikaanse regering door de Senaat wordt geloodst. Verder kreeg het sentiment steun van het dalende groeitempo in het aantal besmettingen en doden door het coronavirus in Italië.

De Dow-Jonesindex stond kort na aanvang van de handel 6,4 procent hoger op 19.788 punten. De brede S&P 500 won 5,7 procent tot 2365 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 5,4 procent bij tot 7228 punten.

Minister van Financiën Steven Mnuchin voerde een „constructief” gesprek met de leider van de Democraten in de Senaat. Het aantal knelpunten in het steunpakket waarover de Democraten en de Republikeinen het oneens zijn, is duidelijk gedaald. De stemmingen over het noodpakket liepen al twee keer op niets uit vanwege ontevredenheid bij de Democraten.

De corona-statistieken in Italië lijken volgens kenners op die in Zuid-Korea. Het Aziatische land heeft het longvirus inmiddels redelijk onder controle. Dat betekent dat de Verenigde Staten, die twee weken achterlopen op Italië, een vertraging in de verspreiding en het dodental al in de tweede week van april kunnen gaan zien.

Olie- en gasconcern Chevron won haast 12 procent nadat het bedrijf had laten weten zijn kapitaaluitgaven te verminderen en aandeleninkopen op te schorten vanwege de coronacrisis. Levensmiddelenconcern Mondelez, dat goede zaken doet vanwege hamsterwoede, won 3 procent. De onderneming gaat zo’n 10.000 medewerkers in de distributie, productie en verkoop tijdelijk beter belonen.

Autofabrikant Ford Motor, technologieconcern 3M en industrieconglomeraat General Electric (GE) kregen er tot haast 11 procent bij. Zij gaan zich toeleggen op de productie van beademingsapparatuur waar veel ziekenhuizen op zitten te wachten.