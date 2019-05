Wall Street opent flink lager

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen geopend. De handelsspanningen blijven boven de markt hangen. China overweegt zijn sterke machtspositie op het vlak van zeldzame metalen tegen de Verenigde Staten te gebruiken om druk uit te oefenen in het slepende handelsconflict tussen de economische grootmachten. Die metalen worden gebruikt in veel elektronica, waardoor techbedrijven onder druk staan.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,7 procent lager op 25.172 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,7 procent tot 2783 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent tot 7545 punten.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de Chinees-Amerikaanse handelsstrijd moesten inleveren, met minnen voor machinebouwer Caterpillar en vliegtuigfabrikant Boeing tot 1,2 procent. In de chipsector waren verliezen voor Nvidia en Micron tot 2,2 procent te zien. Apple ging 0,8 procent omlaag.

Sportartikelenverkoper Dick’s Sporting Goods ging 0,2 procent omhoog, dankzij beter dan verwachte resultaten in het eerste kwartaal. De omzet bleef ongeveer gelijk aan een jaar eerder, de winst steeg licht. Beleggers zien daarin een teken dat de sportwinkels het lek boven hebben na een reorganisatie.

Kledingmerk Abercrombie & Fitch kelderde 22 procent. De vergelijkbare winkelverkopen stegen minder hard dan waar analisten op hadden gerekend. Wel viel het verlies lager uit dan verwacht.