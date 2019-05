Wall Street opent flink lager

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met behoorlijke verliezen geopend. Daarmee volgde Wall Street het voorbeeld van de markten in Azië en Europa, die ook gebukt gingen onder de oplopende handelsspanningen. De koersval van Tesla zette ook door. De maker van elektrische auto’s noteerde zijn zevende verliesbeurt op rij.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 1,1 procent lager op 25.490 punten. De brede S&P 500 zakte 1,1 procent tot 2824 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,3 procent tot 7650 punten.

Het oplopende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten houdt de beurzen al tijden in hun greep. President Donald Trump gooide eerder deze maand olie op het vuur door importtarieven te verhogen. Dat was net op het moment dat er op de financiële markten rekening werd gehouden met een mogelijke handelsdeal. China betaalde met gelijke munt terug. Verschillende kenners zijn pessimistischer geworden over de kansen dat het tussen China en de VS nog goed komt.

Tesla ging 1,3 procent omlaag door toenemende zorgen rond het bedrijf. Dit keer zijn het analistenrapporten van Morgan Stanley en Loup Ventures die de beurswaarde van de automaker geen goed deden. In een maand tijd speelde Tesla ruim een kwart aan waarde kwijt. Onder meer de handelsspanningen zitten het bedrijf dwars, dat qua verkopen voor een groot deel afhankelijk is van Chinese consumenten.

Verder kwam elektronicaketen Best Buy met cijfers. De vergelijkbare winkelverkopen vielen daarbij hoger uit dan waar rekening mee werd gehouden. Het aandeel Best Buy verloor desondanks 4 procent aan waarde.