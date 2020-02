Wall Street opent flink hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst geopend. De zorgen over het nieuwe coronavirus ebben weg onder beleggers en de blik op Wall Street is nu vooral gericht op kwartaalresultaten van bedrijven.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,7 procent hoger op 29.490 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,6 procent tot 3376 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,7 procent vooruit tot 9706 punten.

Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve verschijnt opnieuw in het Amerikaanse Congres om te getuigen over het monetair beleid van de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. Dinsdag zei Powell het huidige rentebeleid gepast te vinden en gaf hij aan dat de Fed de economische impact van het coronavirus nauwlettend in de gaten houdt.

Uber-concurrent Lyft heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar meer dan 1 miljard dollar aan omzet gedraaid, flink meer dan een jaar eerder. Maar het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app, die alleen in Noord-Amerika actief is, voorziet voor 2020 een tragere groei. Het aandeel Lyft zakte meer dan 7 procent. Woninginrichter Bed Bath & Beyond kelderde haast 25 procent, na bekendmaking van tegenvallende verkoopcijfers in december en januari.

Cruisebedrijf Carnival liet weten dat het coronavirus gevolgen zal hebben voor zijn resultaten. Het aandeel steeg desondanks 2 procent.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer zorgdienstverlener CVS Health, bierbrouwer Molson Coors Brewing Company, farmaceut Teva Pharmaceutical, goudproducent Barrick Gold, handelaar in landbouwproducten Bunge en kredietbeoordelaar Moody’s.