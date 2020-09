Wall Street opent duidelijk in het rood

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag duidelijk lager geopend. Beleggers op Wall Street kauwen nog altijd op het rentebesluit van de Federal Reserve en worstelen met tegenstrijdige signalen over een coronavaccin-tijdschema van Amerikaanse functionarissen. Daarnaast verwerken handelaren cijfers over de Amerikaanse huizenbouw en uitkeringsaanvragen, plus gegevens over de bedrijvigheid van de industrie rond Philadelphia.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,1 procent lager op 27.722 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1,3 procent tot 3341 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,8 procent tot 10.855 punten.

Een nieuw steunpakket tegen de coronacrisis vanuit de Amerikaanse politiek zit er voorlopig echter niet in nu de Republikeinen in de Senaat niet enthousiast reageerden op president Donald Trump’s oproep om meer uit te geven. Ondertussen is er onduidelijkheid over wanneer een coronavaccin beschikbaar zou kunnen zijn. Zo zei de directeur van gezondheidsdienst CDC dat er aan het einde van het jaar een „zeer beperkte voorraad” zou zijn, en beweerde Trump dat een vaccin binnenkort al te gebruiken is door het grote publiek.

Nog eens 860.000 Amerikanen hebben afgelopen week een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Daarmee daalde het aantal aanvragen ten opzichte van een week eerder, wat duidt op een geleidelijk herstel van de arbeidsmarkt na de klap van de coronapandemie. Het aantal aanvragen van vorige week werd naar boven bijgesteld tot 893.000, wat 9000 meer is dan aanvankelijk gemeld.

De huizenbouw in de Verenigde Staten is in augustus weer iets gekrompen na enkele maanden van groei. Het aantal in aanbouw genomen woningen ging vorige maand met 5,1 procent omlaag in vergelijking met een maand eerder. Daarmee viel het herstel stil. In juli was het aantal in aanbouw genomen woningen nog met een bijgestelde 17,9 procent toegenomen, wat al lager was dan de eerder gemelde toename met 22,6 procent.

De industriële bedrijvigheid rond Philadelphia is in september minder sterk gegroeid dan een maand eerder. Het is de tweede maand op rij waarin de bedrijvigheid minder hard groeit.

P&O Cruises, onderdeel van cruisebedrijf Carnival, annuleert alle afvaarten tot begin volgend jaar, nu er meer gevallen van het coronavirus in Europa worden geconstateerd. De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde cruiselijn zei dat alle Caribische cruises tot eind januari zijn geannuleerd, terwijl alle cruises van en naar Southampton tot en met februari niet doorgaan. Het aandeel Carnival daalde 1,8 procent.