Wall Street opent dicht bij huis

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag zonder grote koersbewegingen aan de handel begonnen. Beleggers op Wall Street kijken vooral uit naar een toespraak van president Donald Trump later op de dag. Die zal nauwlettend worden gevolgd voor opmerkingen over de Chinees-Amerikaanse handelsstrijd.

De Dow-Jonesindex begon een fractie lager op 27.686 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent op 3091 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,2 procent op 8477 punten.

De speech van Trump in de Economic Club of New York zou omstreeks 18.00 uur (Nederlandse tijd) moeten beginnen. Hij verklaarde afgelopen weekend nog dat de handelsgesprekken met China goed gaan, maar dat hij alleen een deal zal sluiten die goed is voor de Verenigde Staten. Eerder waren er nog berichten dat Washington en Peking afspraken hadden gemaakt over het afbouwen van handelsheffingen. Verder waren er berichten dat Trump de beslissing voor het invoeren van hogere invoertarieven op auto’s uit onder meer Europa mogelijk met zes maanden uitstelt.

Bij de bedrijven won vleesverwerker Tyson Foods 2,5 procent na kwartaalcijfers. Ook huizenbouwer DR Horton en industrieel automatiseerder Rockwell Automation gaven een kijkje in de boeken. Zij wonnen respectievelijk bijna 5 en meer dan 11 procent. Leverancier van auto-onderdelen Advance Auto Parts kreeg de handen van beleggers niet op elkaar en ging na cijfers dik 6 procent onderuit.

Daarnaast meldde Tupperware Brands, het bedrijf achter de bekende afsluitbare bakjes, dat bestuursvoorzitter Tricia Stitzel is afgetreden. Het aandeel zakte 0,8 procent. De handel in zuivelbedrijf Dean Foods werd stilgelegd na aankondiging dat de onderneming faillissementsbescherming heeft aangevraagd. Er worden gesprekken gevoerd over een verkoop van vrijwel alle bezittingen van het bedrijf. De beurskoers van Dean is dit jaar zeer sterk gedaald.