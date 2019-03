Wall Street opent dicht bij huis

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag tamelijk vlak aan de handel begonnen. De Amerikaanse koepel van centrale banken besloot woensdag om de rente dit jaar ongemoeid te laten en kijkt met voorzichtigheid de toekomst in. Dat zorgde voor enige terughoudenheid bij beleggers. Daarnaast sloeg president Donald Trump een dreigende toon aan in het handelsoverleg met China, wat evenmin steun bood aan het sentiment.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel een fractie lager op 25.739 punten. De brede S&P 500 ging juist een fractie omhoog naar 2825 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 7741 punten.

De aandelen van Amerikaanse banken staan over de gehele linie lager. Zo verloor Citigroup 0,6 procent en leverde JPMorgan Chase 1,3 procent in. Deze aandelen reageren op de door de Federal Reserve ingelaste rentepauze. Banken hebben baat bij een hogere rente.

Biotechnoloog Biogen kreeg stevige klappen en leverde bijna 27 procent in. Het bedrijf stopt met een test van een medicijnen vanwege tegenvallende resultaten.

Verder staat chipmaker Micron (plus 5,3 procent) in de belangstelling nadat het de verwachting uitsprak van een herstel van de chipmarkt later dit jaar. Ook autoconcern Ford Motor (min 0,2 procent) weet de aandacht op zich gericht. Het bedrijf verwelkomt later dit jaar de voormalig financiële man van Snap Tim Stone als nieuwe financieel directeur.