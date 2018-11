„Wall Street opent Black Friday in mineur”

De aandelenbeurzen in New York zullen de halve handelsdag vrijdag naar verwachting met minnen aanvangen. Er is nauwelijks nieuws voorhanden om Amerikaanse beleggers richting te geven. Winkelbedrijven staan misschien nog het meest in de belangstelling op wat in de volksmond Black Friday wordt genoemd.

Op de vrijdag na Thanksgiving begint traditioneel het kerstinkopenseizoen, veruit de belangrijkste periode van het jaar voor de meeste winkeliers. Veel mensen nemen de dag vrij om inkopen te doen. De maandag na Thanksgiving staat bekend als Cyber Monday. Op die dag gaan Amerikanen op zoek naar aanbiedingen op internet. Voor bedrijven als Alibaba, Amazon, Target en Walmart breken met het feestdagenseizoen hoogtijdagen aan.

Overigens zal de handel waarschijnlijk erg rustig verlopen omdat veel beleggers ervoor kiezen om een lang weekeinde te houden. Daardoor zullen de handelsvolumes naar verwachting erg laag liggen. Er is nog wel een cijfer van marktonderzoeker Markit over de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector in de Verenigde Staten. Dit komt kort na aanvang naar buiten.

Qua bedrijven weet Apple mogelijk de aandacht op zich. Het aandeel verloor de voorbije weken fors aan waarde. De vraag is of het leed zo zoetjes aan is geleden voor het techbedrijf. Maandag begint een rechtszaak over vermeend machtsmisbruik bij het Amerikaanse hooggerechtshof. Het gaat dan met name om de wijze waarop Apple de apps voor iPhones prijst.

Verder zal er aandacht zijn voor de energiesector. De olieprijzen gingen vrijdag weer stevig onderuit. Opnieuw werden de laagste standen van dit jaar bereikt. Berichten over een recordproductie in Saudi-Arabië wakkerden de zorgen over een overaanbod op de oliemarkt opnieuw aan.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag vlak op 24.464,69 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 2649,93 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,9 procent tot 6872,25 punten. Donderdag waren de effectenmarkten in New York wegens Thanksgiving gesloten, de vrijdagsessie duurt tot 19.00 uur Nederlandse tijd.