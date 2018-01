Wall Street opent 2018 met winst

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag op de eerste handelssessie van het nieuwe jaar met winst geopend. De dalende dollarkoers blijft de gemoederen bezighouden. Verder houden beleggers op Wall Street de ontwikkelingen rond Noord-Korea en Iran in de gaten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,5 procent hoger op 24.840 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2682 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,4 procent tot 6927 punten.

De waarde van de Amerikaanse munt loopt al een aantal sessies op rij terug. Sinds president Donald Trump zijn handtekening zette onder de plannen om het belastingstelsel te herzien, rezen vragen op over de invloed daarvan op de economische groei en de inflatie. Mogelijk zet de wijziging ook een rem op verdere rentestappen door de Federal Reserve.

Spanningen in Iran lopen verder op. Sinds donderdag gaan mensen in Iran de straat op, vooral om te protesteren tegen de regering. Aanleiding voor de protesten vormen onder meer corruptieverdenkingen en het uitblijven van economische vooruitgang. Tijdens betogingen zijn zeker negen mensen al om het leven gekomen.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei op zijn beurt dat de Verenigde Staten nooit meer een oorlog kunnen beginnen tegen Noord-Korea, nu dat land de mogelijkheid heeft om het gehele vasteland van de VS te bereiken met nucleaire wapens.