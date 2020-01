Wall Street op winst na woorden Trump over Iran

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst gesloten. Het sentiment op Wall Street werd gesteund door president Donald Trump, die verklaarde geen militaire actie te ondernemen tegen Iran na de Iraanse raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak. Volgens Trump kwamen geen Amerikanen om bij de Iraanse aanval en lijkt Teheran nu even een stap terug te doen om verdere escalatie te voorkomen. Daarnaast kwam een beter dan verwacht banenrapport van loonstrookverwerker ADP.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 28.745,09 punten. De brede S&P 500 klom 0,5 procent tot 3253,05 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,7 procent tot 9129,10 punten.

De aanval door Iran was een vergelding op de Amerikaanse raketaanval vorige week, waarbij de hoge Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood. De olieprijzen gingen flink omlaag door de woorden van Trump. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,8 procent tot 60,32 dollar en Brentolie zakte 3 procent tot 66,20 dollar. De olieprijzen liepen sinds vrijdag juist nog sterk op na de dood van Soleimani, mede door angst voor vergeldingsaanslagen op Saudische olievelden en olietankers in de Perzische Golf.

Olieproducenten als Chevron en ExxonMobil verloren tot 1,5 procent, terwijl oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton en Transocean tot 7 procent lager werden gezet. Defensiebedrijven Lockheed Martin en Northrop Grumman leverden tot 1,3 procent in.

Volgens ADP groeide de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in december met 202.000 banen, terwijl economen op 160.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook werd de banengroei in november behoorlijk opwaarts bijgesteld. De cijfers lopen vooruit op het banenrapport van de overheid dat vrijdag verschijnt.

Vliegtuigmaker Boeing tekende een min van 1,8 procent op. Een Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines stortte in Iran neer, waarbij alle 176 inzittenden omkwamen. Corona-maker Constellation Brands verhoogde de winstprognose voor het gehele boekjaar en werd beloond met een plus van 3,6 procent. Drogisterijketen Walgreens Boots Alliance boekte een tegenvallende kwartaalwinst en verloor 6 procent. Huizenbouwer Lennar kreeg er 0,8 procent bij na cijfers. GrubHub sprong bijna 13 procent omhoog na berichten dat de maaltijdbezorger zichzelf te koop wil zetten.

De euro noteerde 1,1110 dollar tegen 1,1117 dollar in Europa.