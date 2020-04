Wall Street omlaag na kelderen olieprijs

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verliezen aan de handelsweek begonnen. De oliesector op Wall Street staat onder druk door de sterke val van de prijs van Amerikaanse olie. Verder blijven beleggers de ontwikkelingen rond de coronacrisis volgen en gaat de aandacht uit naar kwartaalresultaten van bedrijven.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 2 procent lager op 23.755 punten. De brede S&P 500 verloor 1,5 procent tot 2832 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,8 procent tot 8578 punten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie kelderde met meer dan een derde tot ruim 11 dollar vanwege zorgen over overaanbod en zwakke vraag. Dat is het laagste niveau sinds 1998. Olie- en gasproducenten ExxonMobil, ConocoPhillips en Chevron speelden rond de 5 procent aan beurswaarde kwijt

Halliburton verloor verder zo’ n 7 procent. De oliedienstverlener leed in het eerste kwartaal verlies en zet het mes in de bestedingen om de malaise in de olie-industrie door de coronacrisis. Het bedrijf vreest dat de activiteit in de Amerikaanse schaliesector dit jaar zal krimpen. Branchegenoten Schlumberger en Baker Hughes kwamen eerder al met miljardenafschrijvingen.