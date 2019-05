Wall Street omlaag door handelsoorlog

De aandelenbeurzen in New York sloten vrijdag met een fors verlies. De aankondiging van president Donald Trump dat er tarieven komen op goederen uit Mexico had zijn weerslag op het sentiment. China zorgde er met een zwarte lijst voor ‘onbetrouwbare’ buitenlandse bedrijven en de inwerkingtreding van nieuw importheffingen op Amerikaanse producten ook voor dat de handelsspanning volop onder de aandacht bleef.

De Dow-Jonesindex sloot 1,4 procent lager op 24.815,04 punten. De breed samengestelde S&P 500 leverde 1,3 procent in tot 2752,06 punten en techbeurs Nasdaq ging 1,5 procent omlaag tot 7453,15 punten.

Trump kondigde aan dat de Verenigde Staten goederen uit Mexico met een heffing van 5 procent gaan belasten. Die gaat maandelijks met 5 procentpunt omhoog tot maximaal 25 procent tenzij Mexico de illegale immigratie naar de VS oplost. Die heffing lijkt vooral autobouwers als Ford (min 2,3 procent) en General Motors (min 4,3 procent) te treffen. Ook Levi Strauss, dat veel jeans produceert in Mexico, kreeg met een min van 6,6 procent een stevige tik.

Door de handelsspanningen werd olie ook flink goedkoper. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 5,8 procent tot 53,29 dollar. Brentolie werd 3,6 procent goedkoper op 64,49 dollar per vat. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron werden tot 1,7 procent lager gezet.

De stap van China om bedrijven op een zwarte lijst te zetten, volgt op een vergelijkbare stap van de VS met het Chinese tech- en telecombedrijf Huawei. Welke bedrijven op de lijst kunnen komen, is nog niet bekend. Onder meer techreus Apple (min 1,8 procent) en chipmaker Intel (min 1,5 procent) worden genoemd.

Johnson & Johnson (J&J) daalde 0,7 procent nadat een jury had besloten dat het bedrijf 300 miljoen dollar aan schadevergoeding moet betalen aan een vrouw die kanker kreeg door gebruik van talkpoeder.

Computerbouwer Dell (min 10,3 procent) haalde meer omzet en zette een winst in de boeken. Taxi-app Uber kwam met zijn eerste kwartaalcijfers als beursgenoteerd bedrijf en zag de omzet stijgen, maar ook het verlies hard oplopen. Het aandeel steeg 1,5 procent.

De euro was 1,1170 dollar waard, tegen 1,1154 dollar bij het slot van de Europese beurzen.