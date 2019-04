Wall Street met winst naar Pasen

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag in de plus gesloten. Het sentiment kreeg enige steun van meevallende cijfers over de winkelverkopen in de Verenigde Staten. Verder keken beleggers vooral uit naar het extra lange paasweekend. Wall Street blijft op vrijdag dicht vanwege Goede Vrijdag.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 26.559,54 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 2905,03 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won een fractie tot 7998,06 punten.

De Amerikaanse detailhandelsverkopen gingen in maart met 1,6 procent omhoog op maandbasis, wat de sterkste stijging sinds september 2017 is. Onder meer de verkoop van auto’s en kleding zat duidelijk in de lift. In februari gingen de winkelverkopen nog licht omlaag. Daarnaast waren er gegevens over de uitkeringsaanvragen en de dienstensector en industrie in de VS, plus een conjunctuurbarometer van onderzoeksbureau Conference Board.

Digitaal prikbord Pinterest maakte zijn debuut op Wall Street en sprong daarbij ruim 28 procent omhoog tot 24,40 dollar. Het bedrijf plaatste 75 miljoen aandelen tegen een introductieprijs van 19 dollar. Ook aandelen van Zoom Video Communications, een bedrijf dat software maakt voor virtuele vergaderingen, werden donderdag voor het eerst verhandeld in New York. Zoom Video schoot liefst 72 procent de hoogte in.

Verder waren er handelsupdates van een flink aantal bedrijven. Zo gaven industrieconcern Honeywell (plus 3,8 procent), uitzender Manpower (plus 11,5 procent), verfproducent PPG (plus 2,1 procent) en aluminiumconcern Alcoa (min 3,8 procent) een kijkje in de boeken. Andere ondernemingen met resultaten waren tabaksreus Philip Morris, oliedienstverlener Schlumberger, investeringsmaatschappij Blackstone en creditcardaanbieder American Express.

Er was ook nog overnamenieuws. De in New York genoteerde Canadese cannabisproducent Canopy Growth neemt voor 3,4 miljard dollar de Amerikaanse branchegenoot Acreage Holdings over. Canopy steeg 4 procent in waarde.

De euro was 1,1230 dollar waard, tegen 1,1240 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie won 0,4 procent op 64,01 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 71,95 dollar per vat.