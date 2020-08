Wall Street met winst het weekend in

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten de handel uit gegaan. Beleggers reageerden onder meer op beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse industrie en de woningverkopen. Ook werden de ontwikkelingen rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen in de gaten gehouden.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,7 procent hoger op 27.930,33 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3397,16 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 11.311,80 punten.

Met name techbedrijven hadden wind mee. Zo won techreus Apple 5,2 procent. Het waardevolste concern ter wereld zette daarmee zijn opmars voort, nadat het onlangs qua beurswaarde de grens van 2 biljoen dollar had doorbroken. Wel klinkt steeds meer kritiek op de tarieven die Apple rekent aan appmakers. Uitgevers als Axel Springer, Disney en Bloomberg deden hun beklag in navolging van spelletjesmaker Epic Games en muziekstreamingsdienst Spotify.

Facebook zakte 0,7 procent. Het concern zou voorzorgsmaatregelen nemen voor het geval dat de Amerikaanse president Donald Trump na de verkiezingen in november weigert de uitslag te accepteren als hij verliest. Verder zou Facebook bij marktwaakhond FTC om richtlijnen hebben gevraagd over hoe te voldoen aan nieuwe privacywetten.

Fabrikant van landbouwmachines Deere sloot 4,4 procent hoger. De onderneming heeft de verwachtingen voor de rest van het jaar flink verhoogd. Deere profiteert de laatste tijd onder meer van stijgende verkoopcijfers in Noord-Amerika omdat boeren daar hun verouderde wagenparken vervangen. Dit kon evenwel niet voorkomen dat de wereldwijde omzet afgelopen kwartaal omlaagging als gevolg van de coronacrisis.

Verder ging de aandacht naar farmaceuten Pfizer (plus 0,4 procent) en BioNTech (plus 10 procent). Zij hebben aangegeven dat er voor het coronavaccin waaraan ze werken mogelijk in oktober al een goedkeuringsaanvraag ingediend kan worden bij toezichthouders.

Ook het Chinese webwinkelconcern Alibaba (plus 3 procent) stond in de schijnwerpers. Miljardair Jack Ma gaat naar verluidt binnen een paar weken Alibaba-dochter Ant Group naar de beurs brengen in wat de grootste beursgang ooit moet worden. Er zou worden gemikt op een waardering voor het Chinese fintech-bedrijf van zo’n 225 miljard dollar.

De euro was 1,1796 dollar waard, tegen 1,1780 eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,3 procent tot 42,26 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent minder op 44,27 dollar per vat.