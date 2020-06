Wall Street met winst de dag uit

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst gesloten. Beleggers blijven wat voorzichtig door de zorgen over een nieuwe golf aan coronabesmettingen, maar waren ook positief over tekenen van economische herstel. Vrijdag zorgde de opgelaaide coronavrees nog voor verliezen op Wall Street. Apple kreeg aandacht vanwege de aankondiging van nieuwe software en eigen chips in zijn computers.

De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op 26.024,96 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 0,7 procent hoger gezet tot 3117,86 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 1,1 procent aan tot 10.056,48 punten.

De VS is het zwaarst getroffen land door het coronavirus met circa 2,3 miljoen besmettingen en meer dan 122.000 doden. In staten als Californi├ź, Texas en Florida neemt het aantal besmettingen met de ziekte toe, nu de beperkende maatregelen tegen de uitbraak steeds meer worden versoepeld.

Apple (plus 2,6 procent) maakte tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC nieuwe software bekend voor zijn iPhones, iPads, Apple Watches en Mac-computers. De iPhone krijgt meer informatie op de appschermen waardoor Apple voor het eerst afwijkt van het raster met apps dat bij de eerste iPhone werd geïntroduceerd.

De Mac-computers en Macbook-laptops gaan over naar zelfontworpen chips, kondigde Apple zoals verwacht aan. Voor zijn computers maakte Apple sinds 2006 gebruik van chips van Intel (plus 0,8 procent).

Vleesverwerker Tyson Foods daalde 2,9 procent. China heeft de invoer van kip uit een Amerikaanse fabriek van Tyson opgeschort na een uitbraak van het coronavirus. Peking kwam tot dit besluit nadat de vleesverwerker bevestigde dat er besmettingen zijn bij zijn fabriek in de staat Arkansas.

American Airlines werd 6,8 procent lager gezet. De luchtvaartmaatschappij wil 3,5 miljard dollar aan extra financiering aantrekken tegen de coronacrisis, onder meer door aandelen uit te geven.

De euro was 1,1258 dollar waard tegen 1,1257 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,8 procent tot 40,46 dollar. Brentolie werd 2,2 procent duurder op 43,13 dollar per vat.