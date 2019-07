Wall Street met minnen de dag uit

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verlies gesloten na de records voor de S&P 500 en Nasdaq van een dag eerder. De koers van Tesla kreeg een tik nadat de maker van elektrische auto’s opnieuw een kwartaalverlies had geleden en weer een directeur had verloren. Ook verwerkten beleggers de kwartaalcijfers van onder meer Facebook. Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) werd eveneens meegewogen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent lager op 27.140,98 punten. De brede S&P 500 verloor eveneens 0,5 procent op 3003,67 punten en techbeurs Nasdaq ging 1 procent omlaag tot 8238,54 punten.

Het vertrek van technologiedirecteur Jeffrey Straubel bij Tesla, een van de oprichters van het bedrijf, kwam onverwacht. Hij krijgt een adviserende rol. Ook het verlies in het tweede kwartaal viel beleggers tegen omdat er een recordaantal voertuigen gebouwd en afgeleverd was. De koers van Tesla kelderde met 13,6 procent.

Facebook verdiende afgelopen kwartaal flink meer met advertenties en zag het aantal gebruikers van zijn diensten oplopen. De winst viel wel de helft lager uit in verband met de miljardenschikking met de Amerikaanse marktwaakhond FTC. Het aandeel ging 1,9 procent omlaag.

De ECB besloot de rente gelijk te houden. Centralebankhoofd Mario Draghi hintte wel op een renteverlaging in september. Die zou gepaard gaan met een nieuw pakket aan maatregelen om de economie in de eurozone te stimuleren.

Ook automaker Ford (min 7,5 procent) opende de boeken. Het bedrijf verloor vrijwel overal marktaandeel en zag de winst sterk teruglopen door reorganisatiekosten. Betalingsverwerker PayPal stelde zijn omzetverwachting voor het jaar naar beneden bij en werd 5,1 procent lager gezet.

Industrieconcern 3M zag de omzet en winst dalen. Wel handhaafde het bedrijf de verwachtingen voor het hele jaar. 3M verloor 0,7 procent.

De euro was 1,1144 dollar waard tegen 1,1160 dollar bij het slot van de Europese beurzen Een vat Amerikaanse olie werd een fractie duurder op 55,91 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 63,12 dollar per vat.