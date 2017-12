Wall Street met kleine minnen richting kerst

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine minnen gesloten. Beleggers reageerden onder meer op de ondertekening van het belastingplan door de Amerikaanse president Donald Trump. Qua bedrijven was er aandacht voor sportartikelenconcern Nike, dat door beleggers lager werd gezet na magere resultaten.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de laatste sessie voor het lange kerstweekend 0,1 procent lager op 24.754,06 punten. De brede S&P zakte een fractie tot 2683,34 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent en sloot op 6959,96 punten.

Trump zette zijn handtekening onder de grootste herziening van de Amerikaanse belastingwetgeving in dertig jaar tijd. Het is de eerste grote overwinning voor Trump sinds zijn aantreden begin dit jaar. De belastinghervormingen zorgen voor lastenverlichting voor bedrijven en vooral voor rijkere Amerikanen. Eerder werd ook al goedkeuring verkregen voor een noodwet waardoor de financiering voor de federale overheid nog tot 19 januari is geregeld. Daarmee is voorkomen dat de overheid op slot gaat.

Nike verloor 2,3 procent. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal een lagere winst op een hogere omzet. Vooral de zwakkere verkoop in Noord-Amerika viel slecht bij beleggers. Verder was gezondheidsverzekeraar UnitedHealth (min 0,8 procent) een opvallende daler. Het bedrijf bereikte een akkoord over de overname van het Chileense Banmedica voor een bedrag van 2,8 miljard dollar.

Ook Google-moederconcern Alphabet (min 0,2 procent) stond in de belangstelling. Eric Schmidt treedt terug als toezichthoudend voorzitter. Schmidt blijft wel bij Alphabet betrokken als technisch adviseur. Hij was tot 2011 topman van Google.

Logistiek dienstverlener XPO Logistics maakte een koerssprong van dik 14 procent. Naar verluidt zou klusketen Home Depot het bedrijf willen inlijven. Het aandeel Home Depot sloot vlak.

Verder reageerden beleggers op een reeks macrocijfers. De sterke stijging van de verkoop van nieuwbouwwoningen sprong daarbij het meeste in het oog. Verder bleek het consumentenvertrouwen iets gedaald, maar zaten uitgaven in de lift. Ook de orders voor duurzame goederen bleken gestegen.

De euro was 1,1859 dollar waard, tegen 1,1842 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie stond bij de slotbel 0,1 procent lager op 58,31 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 65,25 dollar per vat.