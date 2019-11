Wall Street met klein verlies de handel uit

De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met kleine minnen gesloten. Beleggers in New York verwerkten tegenstrijdige berichten over de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Daarnaast waren er geruchten over een megaovername van onlinebroker TD Ameritrade door branchegenoot Charles Schwab.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 27.766,29 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,2 procent, tot 3103,54 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 8506,21 punten.

Berichten over de handelsgesprekken tussen de VS en China slingeren alle kanten op. Aan de ene kant was er een bericht dat een voorlopige handelsdeal er dit jaar niet meer in zit. Dat leek ook door president Donald Trump te worden bevestigd toen hij zei dat China nog niet genoeg heeft bewogen in de richting die hij wil. Anderzijds zou de Chinese toponderhandelaar zijn Amerikaanse collega’s juist weer hebben uitgenodigd voor nieuw overleg in Peking.

Een overname van TD Ameritrade door Charles Schwab zou mogelijk snel worden aangekondigd. De twee bedrijven zijn de grootste beursgenoteerde onlinebrokers in de VS. Schwab (plus 7,3 procent) heeft een marktwaarde van 57,5 miljard dollar en Ameritrade (plus 17 procent) van 22,4 miljard dollar. Een samenvoeging zou een kolos opleveren met maar liefst 5 biljoen dollar aan gecombineerde activa.

Warenhuisketen Macy’s verloor bijna 2,3 procent. Het bedrijf publiceerde minder dan verwachte cijfers en zette ook het mes in de verwachtingen. Het Chinese Canaan, dat zich bezighoudt met technologie rond cryptomunten, maakte een stormachtig debuut op Wall Street en eindigde iets onder de introductiekoers.

Tevens kwamen er verschillende economische gegevens. De wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS bleven stabiel en de industriële bedrijvigheid rond de stad Philadelphia is toegenomen. Daarnaast meldde onderzoeksbureau Conference Board dat de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie licht zijn gedaald. Verder ging de verkoop van bestaande woningen in de VS vorige maand omhoog.

De euro was 1,1061 dollar waard, tegen 1,1066 dollar in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,3 procent tot 58,32 dollar en Brent klom 2 procent tot 63,64 dollar.