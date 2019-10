Wall Street met klein verlies de handel uit

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Vooral energie- en techfondsen zetten druk op de graadmeters. Beleggers verwerkten een reeks bedrijfsresultaten en bleven gespitst op ontwikkelingen in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Tegenvallende cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen drukten het sentiment.

De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 27.001,98 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2989,69 punten en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,3 procent tot 8124,18 punten.

De onzekerheid over de vraag of China en de VS hun langlopende handelsgeschil kunnen oplossen werd aangewakkerd. Dit nadat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een wet goedkeurde die de demonstranten in Hongkong steunt. Peking dreigt terug te slaan tegen Washington, mogelijk op het vlak van handel. President Donald Trump denkt nog altijd dat er volgende maand een handtekening gezet kan worden onder een akkoord met Peking.

Bank of America won 1,5 procent na meevallende resultaten. Vooral op het gebied van advies deed de bank goede zaken. Ook United Airlines (plus 2,1 procent) won na cijfers. Dit kwam ook omdat de luchtvaartonderneming haar verwachtingen voor 2019 opwaarts bijstelde.

General Motors won 1,1 procent. De automaker bereikte een onderhandelingsresultaat met vakbond UAW over een nieuwe cao. De leden moeten nog instemmen met het resultaat. De bond beslist donderdag of acties, die al weken aanhouden bij het bedrijf, worden voortgezet.

Een test van farmaceut Eli Lilly met een experimenteel middel tegen kanker pakte niet als verwacht uit. Het aandeel verloor daarop 1,6 procent. Medicijnendistributeurs McKesson, AmerisourceBergen en Cardinal Health wonnen 2,4 tot 4,8 procent na bericht over een ophanden zijnde miljardenschikking. Het gaat om een regeling voor duizenden rechtszaken over zware verslavende pijnstillers.

De detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten gingen in september voor het eerst sinds februari op maandbasis omlaag. Dat bericht kwam voor kenners als een verrassing.

De euro was 1,1074 dollar waard, tegen 1,1066 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 53,31 dollar. Brentolie steeg 1 procent in prijs tot 59,35 dollar per vat.