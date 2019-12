Wall Street licht lager door twijfels handelsdeal

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine minnen geopend, na de mooie plussen van een dag eerder. Beleggers op Wall Street blijven gespitst op de verdere ontwikkelingen in de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. President Donald Trump ontkende op Twitter dat er een voorlopige handelsdeal is gesloten met China. De Chinese overheid gaat juist een persconferentie houden over de handelsgesprekken met de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 28.111 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 3165 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde ook 0,1 procent, tot 8713 punten.

Donderdag kwamen berichten dat de VS en China een principe-akkoord hebben bereikt over een voorlopige handelsdeal. Dat zou betekenen dat nieuwe Amerikaanse importheffingen op meer dan 160 miljard dollar aan Chinese goederen die zondag zouden ingaan, worden opgeschort. Ook zou Washington bereid zijn om bestaande heffingen op 360 miljard dollar aan Chinese producten met de helft te verlagen. Volgens Trump zijn de berichten van zakenkrant The Wall Street Journal volstrekt onjuist, met name het nieuws rond tarieven.

Er was ook aandacht voor chipproducent Broadcom die met cijfers kwam. Broadcom ging 3,6 procent omlaag. Ook de softwareconcerns Oracle en Adobe openden de boeken. Oracle verloor 2,8 procent, maar Adobe werd 3,8 procent hoger gezet.