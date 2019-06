Wall Street licht hoger richting Fed-besluit

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine uitslagen geopend. Beleggers zijn voorzichtig in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Zij gaan er in doorsnee van uit dat de rente gelijk blijft, maar houden hun oren open over een mogelijke koerswijziging later dit jaar. Verder blijven de markten in de ban van ontwikkelingen op het handelsfront.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,2 procent hoger op 26.510 punten. De brede S&P 500 was vrijwel vlak op 2917 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent tot 7944 punten.

Het rentebesluit van de Fed staat deze keer extra in de schijnwerpers omdat enkele marktpartijen op een renteverlaging rekenen, wat de eerste stap omlaag in tien jaar zou zijn. De belangrijkste beursgraadmeters bevinden zich daarnaast dicht bij hun recordniveaus en kunnen bij een onverwachte renteverlaging dus mogelijk nieuwe records schrijven.

President Donald Trump liet weten zijn Chinese collega Xi Jinping later deze maand te ontmoeten op de G20-top in Japan. Xi benadrukte dat het belangrijk is om naar elkaars zorgen te luisteren. De twee leiders zouden met elkaar telefonisch gesproken hebben. Deze toenadering volgt op een periode waarin de twee economische grootmachten elkaar om de oren sloegen met negatieve uitlatingen.

Verfproducent Axalta Coating Systems sprong meer dan 12 procent omhoog. Het bedrijf bekijkt zijn strategische opties, waaronder het verkopen van de onderneming aan een andere partij.