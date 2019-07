Wall Street licht hoger op rustige beursdag

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine plussen gesloten. Beleggers deden het in de verkorte handelsweek wegens Independence Day komende donderdag rustig aan. Het sentiment werd bepaald door de tijdelijke wapenstilstand in de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Dat effect werd tegengegaan door het nieuws dat Washington mogelijk extra importheffingen gaat invoeren op goederen uit de Europese Unie.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 26.786,68 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2973,01 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 8109,09 punten.

Het Amerikaanse ministerie van Handel publiceerde een lijst met goederen uit de EU ter waarde van 4 miljard euro. Daarop staan onder meer kersen, vlees, kaas, olijven, pasta, whiskey en gietijzeren buizen. In april kwam de VS al met een lijst waar voor 21 miljard dollar aan goederen op stond, waaronder ook Edammer en Goudse kaas. De mogelijke nieuwe maatregel is een vergelding in het langlopende subsidieconflict tussen vliegtuigmakers Boeing en Airbus.

Tesla zakte 1,2 procent na berichten dat de directeur van de Europese activiteiten, Jan Oehmicke, is opgestapt, net als een andere topmanager. Daarmee moet de fabrikant van elektrische auto’s in korte tijd opnieuw afscheid nemen van meerdere topbestuurders. Vorige week werd nog bekend dat het hoofd productie van Tesla, Peter Hochholdinger, vertrok bij het bedrijf.

Verder stonden oliebedrijven onder druk, ondanks toezeggingen van de zogenoemde OPEC+ over een verlening van de productieverlaging. Dat had te maken met vrees voor een tanende vraag naar olie. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 4,6 procent tot 56,37 dollar. Brentolie werd 3,8 procent goedkoper op 62,61 dollar per vat.

De euro was 1,1285 dollar waard, tegen 1,1301 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen.