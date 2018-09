Wall Street licht hoger op Fed-dag

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht hoger geopend. Beleggers op Wall Street kijken vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve dat later op de dag wordt bekendgemaakt. Naar verwachting wordt de rente dan verder verhoogd.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent hoger op 26.519 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 2919 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 8025 punten.

Het rentebesluit wordt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) naar buiten gebracht. Het zou de derde renteverhoging van dit jaar zijn door de koepel van Amerikaanse centrale banken. Fed-president Jerome Powell geeft in een persconferentie een toelichting. Beleggers hopen daaruit een idee te krijgen van toekomstige rentestappen.

Nike stond ook in de belangstelling. De producent van sportartikelen kwam dinsdag nabeurs met resultaten. Nike voerde de winst en omzet in het afgelopen kwartaal op, maar beleggers waren toch niet tevreden, want de koers zakte bijna 3 procent. Nike meldde verder trots te zijn op de reclamecampagne met de controversiële American football-speler Colin Kaepernick.

De resultaten van huizenbouwer KB Home vielen wel in goede aarde. KB Home ging 2,7 procent vooruit. De producent van actiecamera’s GoPro sprong ruim 11 procent omhoog dankzij een adviesverhoging door Oppenheimer.