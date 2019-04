Wall Street licht hoger na cijferstroom

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine winsten geopend. Beleggers op Wall Street bogen zich over een grote hoeveelheid kwartaalresultaten van bekende namen als Coca-Cola, Procter & Gamble, Lockheed Martin en United Technologies. Ook microblogdienst Twitter opende de boeken.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent hoger op 22.259 punten. De brede S&P 500 klom ook 0,1 procent, tot 2909 punten, en de technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 8030 punten.

Twitter trapte als eerste van de bekende socialmediabedrijven af met kwartaalcijfers. Het aantal dagelijkse gebruikers dat advertenties te zien krijgt, steeg harder dan kenners hadden voorzien. Daardoor vielen ook de opbrengsten hoger uit dan verwacht. Het aandeel Twitter sprong 12 procent omhoog.

Frisdrankbedrijf Coca-Cola tekende een winst op van 1,4 procent. Defensieconcern Lockheed Martin verhoogde zijn prognoses voor het hele jaar en werd beloond met een plus van 4,5 procent. Industrieconglomeraat United Technologies won 2 procent na het verhogen van de prognoses. Dat deed ook Verizon Communications. Toch verloor het telecombedrijf 2 procent. Verzorgings- en schoonmaakmiddelenconcern Procter & Gamble verwacht ook betere omzetcijfers dit jaar, maar leverde desondanks 2,3 procent in.