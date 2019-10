Wall Street let op handelsoverleg China en VS

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine plussen geopend. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat vooral uit naar de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Op de financiële markten wordt gehoopt dat de twee economische grootmachten een gedeeltelijke handelsdeal kunnen sluiten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een fractie hoger op 26.353 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 2921 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 7915 punten

Een Chinese delegatie onder leiding van vicepremier Liu He is aangekomen in Washington voor overleg met de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer. Het is voor het eerst sinds juli dat de VS en China weer op hoog niveau overleg voeren.

Bronnen meldden aan persbureau Bloomberg dat het Witte Huis bereid zou zijn een deal met China te sluiten rond valutapolitiek als onderdeel van een gedeeltelijk handelsakkoord. De Amerikanen zouden afzien van importtarieven die volgende week moeten ingaan. Daarnaast zou president Donald Trump toestemming hebben gegeven aan sommige Amerikaanse bedrijven om zaken te doen met het Chinese technologieconcern Huawei, dat eerder op een zwarte lijst werd gezet door Washington.

Bij de bedrijven is er aandacht voor het kwartaalbericht van Delta Air Lines. De vooruitzichten van de vliegtuigmaatschappij vielen zwakker uit dan verwacht. Het aandeel verloor 4,6 procent. Andere luchtvaartconcerns zoals American Airlines en United Airlines leverden tot 1,4 procent in. Ook voedingsproducent Hormel Foods (min 0,8 procent) en staalconcern U.S. Steel (plus 1,1 procent) openden de boeken. De fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems stond 2 procent in het rood na een adviesverlaging door Goldman Sachs.