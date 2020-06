Wall Street legt coronazorgen naast zich neer

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met duidelijke winsten de handel uitgegaan, na rode koersenborden eerder op de dag. Beleggers schoven zorgen over een nieuwe piek in coronabesmettingen in de Verenigde Staten aan de kant, mogelijk met het oog op extra stimuleringsmaatregelen. Banken behoorden tot de winnaars na een versoepeling van de regels rond investeringen met eigen geld.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent hoger op 25.745,60 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent tot 3083,75 punten en techbeurs Nasdaq ging ook 1,1 procent omhoog tot 10.017 punten.

Verschillende toezichthouders, waaronder Federal Reserve en beurswaakhond SEC, hebben ingestemd met aanpassingen aan de zogeheten ‘Volcker Rule’ voor banken. Hierdoor mogen ze met eigen middelen investeren in bepaalde durfkapitaalfondsen die eerder werden uitgesloten. Grote banken als Goldman Sachs, Citi, Morgan Stanley en JPMorgan Chase stegen tot 4,6 procent.

Het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen met het coronavirus in de VS naderde deze week het niveau van rond de piek in april. De gouverneur van Texas kondigde aan de gefaseerde heropening van de economie op te schorten, nu het zorgsysteem in de staat overbelast dreigt te raken.

Beleggers verwerkten verder gegevens over nieuwe steunaanvragen in de VS. Vorige week hebben een kleine 1,5 miljoen Amerikanen voor het eerst daarop een beroep gedaan. Het cijfer ligt voor de tweede week hoger dan in doorsnee werd verwacht.

Bij de bedrijven stond Macy’s in de schijnwerpers. De warenhuisketen verloor 4,1 procent na de bekendmaking 3900 banen te schrappen op zijn hoofdkantoor.

De euro was 1,1223 dollar waard, tegen 1,1211 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent meer op 39.01 dollar. Brentolie steeg 2,8 procent in waarde tot 41,43 dollar.