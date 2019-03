Wall Street lager richting rentebesluit Fed

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. Naar alle waarschijnlijkheid handhaaft de Fed de rente. Daarnaast ging pakketvervoerder FedEx fors onderuit na teleurstellende cijfers en volgen beleggers op Wall Street de ontwikkelingen rond de Chinees-Amerikaanse handelsvete en de brexit. Ook kreeg Google een boete van bijna 1,5 miljard euro van de Europese Commissie vanwege machtsmisbruik.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent in de min op 25.786 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 2824 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent op 7709 punten.

Het rentebesluit van de Fed komt om 19.00 uur (Nederlandse tijd). De Amerikaanse koepel van centrale banken schoof tijdens zijn vorige beleidsvergadering in januari verdere renteverhogingen op de lange baan. Beleggers zijn daarom vooral benieuwd naar de toelichting van Fed-president Jerome Powell. En dan met name of hij ook nu weer een afwachtende toon zal aanslaan.

De Britse premier Theresa May heeft de Europese Unie gevraagd om uitstel van de brexit tot 30 juni. Dat verzoek stuit op verzet in Brussel in verband met de Europese verkiezingen.

FedEx verloor ruim 6 procent na de cijfers dinsdag nabeurs. Het bedrijf voelt naar eigen zeggen de afzwakkende wereldwijde economische omstandigheden en handel en zei in het afgelopen kwartaal tegenvallende resultaten te hebben behaald. De winstverwachtingen voor het hele boekjaar werden opnieuw verlaagd.

Google-moeder Alphabet was vrijwel onveranderd na de boete uit Brussel. Volgens de commissie heeft Google met zijn advertentiedienst AdSense misbruik gemaakt van zijn sterke marktpositie omdat andere bedrijven niet eerlijk konden concurreren op de online-advertentiemarkt door beperkingen in contracten met websites van derde partijen op te leggen. Google kreeg eerder ook al miljardenboetes van Brussel vanwege andere overtredingen.