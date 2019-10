Wall Street lager op tanende handelshoop

De aandelenbeurzen zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers waren somber gestemd over de kansen op een doorbraak in het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten later deze week. De markten veerden wel kortstondig op van de woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell, die sprak over een nieuw opkoopprogramma.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent lager op 26.164,04 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 1,6 procent tot 2893,06 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq zakte 1,7 procent tot 7823,77 punten.

Washington breidt de Amerikaanse sanctielijst uit met 28 ondernemingen en instanties. Dat zou zijn ingegeven door vermeende mensenrechtenschendingen in China. China liet weten dat de Amerikanen zich niet met binnenlandse aangelegenheden moeten bemoeien.

De mineurstemming werd verder aangewakkerd door de aankondiging van de VS om geldstromen naar China verder in te perken. Onder meer ambtenarenpensioenfondsen zouden geen beleggingen meer mogen doen in Chinese bedrijven. Chinese fondsen met een notering in New York zoals Baidu, JD.com en Alibaba verloren tot 3,9 procent.

Powell zei in een toespraak dat de Federal Reserve binnenkort een hervatting aankondigt van het opkoopprogramma van bepaalde soorten obligaties. Ook een nieuwe rentestap is een optie die wordt overwogen bij volgende beleidsvergadering. Powell benadrukte dat de stap niet moet worden gezien als een terugkeer naar het beleid van zogeheten kwantitatieve verruiming. De banken Citigroup, JPMorgan en Bank of America verloren tot 2,6 procent.

Facebook leverde 1,1 procent in nu Brussel met wetgeving komt voor cryptovaluta. In de zomer werd al bekend dat de mededingingsautoriteiten van de Europese Unie mogelijke concurrentieverstoring door Libra van Facebook onderzoeken. Vliegtuigmaker Boeing zakte 0,7 procent na berichten dat er frictie is tussen de VS en Europa over het weer in de lucht toestaan van de gewraakte 737 MAX-toestellen.

De euro was 1,0955 dollar waard, tegen 1,0947 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,9 procent tot 52,28 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 57,94 dollar per vat.