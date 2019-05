Wall Street lager op rustige handelsdag

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag na een positief begin in het rood geëindigd. Beleggers keerden terug na een lang weekend, maar deden het nog relatief rustig aan. Ze hadden vooral oog voor de handelsperikelen tussen de Verenigde Staten en China. Verder liepen de opbrengsten van tienjarige staatsobligaties in de Verenigde Staten op, wat de angst voor een recessie aanwakkerde.

De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent hoger op 25.347,77 punten. De breder samengestelde S&P 500 daalde 0,8 procent tot 2802,39 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,4 procent achteruit tot 7607,35 punten.

President Donald Trump zei tijdens zijn bezoek aan Japan dat zijn land nog niet bereid is om een handelsdeal met de Chinezen te sluiten. Volgens hem kunnen de onlangs opgevoerde invoertarieven op Chinese goederen nog verder omhoog. Hij houdt overigens wel vol dat een handelsakkoord nog altijd in zicht is.

Automaker Fiat Chrysler won 7,2 procent. Het Italiaanse-Amerikaanse bedrijf stuurde een fusievoorstel naar zijn branchegenoot Renault. Het Franse autoconcern neemt waarschijnlijk volgende week een beslissing over het aanbod. Aandelen van Fiat Chrysler, dat ook in Italië een beursnotering heeft, zaten maandag al flink in de lift op de beurs in Milaan. In New York waren de beurzen toen gesloten vanwege Memorial Day.

De Amerikaanse betalingsdienstverlener Global Payments zakte 3 procent na het rond komen van de overname van branchegenoot Total System Services. De deal heeft een waarde van 21,5 miljard dollar en wordt volledig in aandelen afgehandeld. Het gaat om de derde megadeal in de betalingenbranche dit jaar. Total System Services steeg 4,7 procent.

Verder lagen techreuzen Facebook, Google, Apple, Amazon, Microsoft en Twitter onder het vergrootglas. Bestuursleden moesten verantwoording afleggen aan het Canadese parlement over onder meer het verspreiden van nepnieuws op hun platforms en privacykwesties. De afwezigheid van Facebook-baas Mark Zuckerberg werd niet gewaardeerd.

De euro was 1,1165 dollar waard tegenover 1,1193 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 58,85 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in waarde tot 69,80 dollar per vat.