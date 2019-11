Wall Street lager op handelsvrees

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag opnieuw lager gesloten. De handelshoop op Wall Street zonk verder weg na berichten dat Washington en Peking wellicht dit jaar niet meer tot overeenstemming komen over de eerste fase van een handelsdeal. Verder werden de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve verwerkt.

Een dag eerder kwam de recordreeks van de Dow-Jonesindex en de S&P 500 al ten einde. De Dow sloot 0,4 procent lager op 27.821,09 punten. De S&P zakte ook 0,4 procent tot 3108,46 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 0,5 procent in tot 8526,73 punten.

Het optimisme over een handelsdeal stond onder druk na het dreigement van president Donald Trump om de importtarieven op Chinese goederen te verhogen als er geen handelsdeal wordt bereikt. Persbureau Reuters meldde vervolgens op basis van ingewijden dat de eisen van China om importheffingen terug te draaien voor aanvullende eisen van Amerikaanse zijde hebben gezorgd.

In het staartje van het bedrijfscijferseizoen kregen beleggers resultaten van winkelbedrijf Target en doe-het-zelfketen Lowe’s te verwerken. Target won ruim 14 procent na een verhoging van zijn winstverwachting. Lowe’s dikte bijna 4 procent aan na een verhoging van de winstraming voor het gehele jaar en plannen voor een reorganisatie in Canada.

De Amerikaanse autofabrikant General Motors (GM) heeft een claim neergelegd bij branchegenoot Fiat Chrysler vanwege jarenlange samenzwering van medewerkers met vakbondsvertegenwoordigers. Direct betrokkenen zitten inmiddels al achter de tralies, maar GM (min 3 procent) zegt miljarden dollars schade te hebben opgelopen door de kwestie. Fiat Chrysler (min 3,7 procent) noemde de claim ongegrond.

Tabaksbedrijven stonden in de belangstelling na een bericht dat een voorgestelde inperking van de maximale nicotineniveaus in sigaretten niet doorgaat. Tabaksreus Altria steeg tot 3,2 procent, Philip Morris sloot vlak.

De euro was 1,1074 dollar waard tegen 1,1066 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 3,4 procent duurder op 57,11 dollar. De prijs van Brentolie steeg 2,4 procent tot 62,39 dollar per vat.