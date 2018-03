Wall Street lager na vertrek topadviseur Trump

De beurzen in New York zijn woensdag lager geopend. De markt reageerde op het vertrek van Gary Cohn uit het Witte Huis. De economische topadviseur van president Trump was een tegenstander van de voorgestelde importheffingen op staal en aluminium. Beleggers op Wall Street zijn bang dat Trump die heffingen doorvoert en een handelsoorlog ontketent. Eerder was die angst juist wat weggeëbd, toen veel Republikeinse politici zich tegen de maatregel uitspraken.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,8 procent lager op 24.689 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,6 procent tot 2712 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,5 procent tot 7338 punten.

Beleggers verwerkten ook cijfers van salarisadministrateur ADP, die een onverwachte banengroei lieten zien. Dat cijfer loopt vooruit op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid op vrijdag. Later op de dag komt ook het Beige Book van de Federal Reserve naar buiten dat een breder zicht geeft op de staat van de Amerikaanse economie.

Producerende bedrijven als vliegtuigbouwer Boeing, maker van onder meer graafmachines Caterpillar en industrieconcern General Electric verloren tot 1,5 procent. Die ondernemingen krijgen naar verwachting veel last van de importheffingen van Trump.

Verder kijken beleggers naar een reeks winkelketens. Kledingketen Urban Outfitters meldde resultaten en won 0,8 procent. Branchegenoot Abercrombie & Fitch steeg 8,4 procent na cijfers. Discountketen Dollar Tree voldeed niet aan de verwachtingen en kelderde ruim 15 procent.

Dieetproductenbedrijf Weight Watchers ging 3,6 procent omhoog. Tv-persoonlijkheid Oprah Winfrey heeft een deel van haar belang verkocht, maar benadrukte dat ze nog steeds erg gelooft in de onderneming. Oprah is ook bestuurslid van Weight Watchers.