Wall Street lager na stroom kwartaalberichten

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht lager aan de handel begonnen. Beleggers verwerken een hele trits aan bedrijfsresultaten, waarbij de impact van de coronapandemie de rode draad vormt. Tegelijkertijd zijn de ogen gericht op de Amerikaanse politiek, waar Democraten en Republikeinen het eens moeten worden over een nieuw pakket aan economische stimuleringsmaatregelen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent lager op 26.510 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,1 procent tot 3532 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,4 procent tot 10.495 punten.

Republikeinen in de Senaat presenteerden een met het Witte Huis kortgesloten nieuw steunpakket van 1000 miljard dollar. Democraten maar ook enkele Republikeinen hebben echter veel aan te merken op de voorstellen, onder andere over een verlaging van de extra werkloosheidsuitkering die wegens de coronacrisis is ingesteld. Eerder stuwde de hoop op extra economische stimulering de beurzen juist.

Bij de bedrijven opende onder andere het Nederlandse chipbedrijf NXP, met notering in New York, de boeken. Het concern had zwaar te lijden onder de malaise in de autosector, waar het met de levering van chips een groot deel van zijn geld verdient. Het aandeel daalde 3,3 procent.

Industrieel concern 3M verloor 4,7 procent. Het bedrijf draaide het afgelopen kwartaal een lagere, ondanks de toegenomen vraag naar producten voor persoonlijke veiligheid zoals mondkapjes. Farmaceut Pfizer schroefde ondanks een gedaalde vraag naar zijn geneesmiddelen zijn prognoses op en won 1,9 procent. Ook verffabrikant Sherwin-Williams kijkt positiever vooruit en won 0,7 procent.